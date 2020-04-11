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12:19 (мск), источник: Sportmail.ru

Галактический «Реал» с Роналдо и Зиданом. Где они сейчас?

Самая крутая команда в начале XXI века.

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В 2000 году президентом мадридского «Реала» стал Флорентино Перес, запустивший новую трансферную кампанию. Каждый год он покупал по одной суперзвезде мирового футбола: Луиш Фигу, Зинедин Зидан, Роналдо, Дэвид Бекхэм. Если учесть, что в Мадриде уже играли Касильяс, Рауль, Роберто Карлос и другие, получалась настоящая сборная мира. Где сейчас те гиганты? Подробности — в нашей галерее.

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