Игрок БАТЭ забил прямым ударом с углового (видео)

Полузащитник БАТЭ Павел Нехайчик забил необычный гол в матче чемпионата Белоруссии с «Минском». При счете 2:0 31-летний игрок закрутил мяч в ворота с углового, и вратарь хозяев Артем Леонов не справился с ударом.

Для Нехайчика это первый гол в карьере с углового.



Матч так и закончился со счетом 3:0, эта победа стала второй для БАТЭ в чемпионате. Так, многолетний лидер белорусского футбола поднялся на 6-е место в турнирной таблице, после 4 туров в его активе 6 очков.



Андрей Санталов