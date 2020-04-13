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14:45 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок БАТЭ забил прямым ударом с углового (видео)

Шедевр из Белоруссии.

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Источник: AP 2020

Полузащитник БАТЭ Павел Нехайчик забил необычный гол в матче чемпионата Белоруссии с «Минском». При счете 2:0 31-летний игрок закрутил мяч в ворота с углового, и вратарь хозяев Артем Леонов не справился с ударом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для Нехайчика это первый гол в карьере с углового.

Матч так и закончился со счетом 3:0, эта победа стала второй для БАТЭ в чемпионате. Так, многолетний лидер белорусского футбола поднялся на 6-е место в турнирной таблице, после 4 туров в его активе 6 очков.

Андрей Санталов

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