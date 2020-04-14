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17:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Месси похвалил вундеркинда из Ирана (видео)

Мальчик мечтает играть, как Лео.

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Источник: AP 2020

6-летний Арат Хоссейни прославился еще в 2019-м: его отец выложил в интернете впечатляющую серию роликов с финтами своего сына. За год число подписчиков инстаграма мальчика увеличилось с двух миллионов до трех, а недавно на него обратил внимание и сам Лионель Месси.

Аргентинец является кумиром для Арата, и свой недавний ролик в инстаграме мальчик посвятил Лионелю.

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Месси пришел в комментарии к этому посту и похвалил маленького иранца.

«Спасибо, Арат! Вижу очень хорошую технику, это впечатляет! Обнимаю», — написал Месси.

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Известно, что семья Арата переехала из Ирана в Ливерпуль. Мальчик мечтает играть в будущем, как Месси, и выступать за «Барселону».

Андрей Санталов

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