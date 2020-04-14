Месси похвалил вундеркинда из Ирана (видео)

6-летний Арат Хоссейни прославился еще в 2019-м: его отец выложил в интернете впечатляющую серию роликов с финтами своего сына. За год число подписчиков инстаграма мальчика увеличилось с двух миллионов до трех, а недавно на него обратил внимание и сам Лионель Месси.



Аргентинец является кумиром для Арата, и свой недавний ролик в инстаграме мальчик посвятил Лионелю.