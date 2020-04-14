Месси похвалил вундеркинда из Ирана (видео)
Мальчик мечтает играть, как Лео.
Мальчик мечтает играть, как Лео.
6-летний Арат Хоссейни прославился еще в 2019-м: его отец выложил в интернете впечатляющую серию роликов с финтами своего сына. За год число подписчиков инстаграма мальчика увеличилось с двух миллионов до трех, а недавно на него обратил внимание и сам Лионель Месси.
Аргентинец является кумиром для Арата, и свой недавний ролик в инстаграме мальчик посвятил Лионелю.
Месси пришел в комментарии к этому посту и похвалил маленького иранца.
«Спасибо, Арат! Вижу очень хорошую технику, это впечатляет! Обнимаю», — написал Месси.
Известно, что семья Арата переехала из Ирана в Ливерпуль. Мальчик мечтает играть в будущем, как Месси, и выступать за «Барселону».
Андрей Санталов