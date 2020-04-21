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13:21 (мск), источник: Sportmail.ru

6-летний мальчик придумал дизайн формы футбольного клуба (фото)

Очень красиво.

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Источник: Reuters

Итальянская «Пескара» из серии B устроила конкурс среди юных болельщиков команды, чтобы развлечь их во время карантина. Детям предложили нарисовать новую форму клуба. Больше всех голосов набрал рисунок 6-летнего Луиджи Д'Агостино — с символом «Пескары» дельфином, радугой и мячом.

Во время загрузки произошла ошибка.

Технический спонсор клуба Errea пообещал, что выпустит форму с таким рисунком, а игроки «Пескары» — что выйдут в ней, когда чемпионат Италии возобновится.

А вот работы всех трех финалистов конкурса.

Во время загрузки произошла ошибка.

Андрей Санталов

Италия
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