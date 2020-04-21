6-летний мальчик придумал дизайн формы футбольного клуба (фото)

Итальянская «Пескара» из серии B устроила конкурс среди юных болельщиков команды, чтобы развлечь их во время карантина. Детям предложили нарисовать новую форму клуба. Больше всех голосов набрал рисунок 6-летнего Луиджи Д'Агостино — с символом «Пескары» дельфином, радугой и мячом.

Технический спонсор клуба Errea пообещал, что выпустит форму с таким рисунком, а игроки «Пескары» — что выйдут в ней, когда чемпионат Италии возобновится.



А вот работы всех трех финалистов конкурса.