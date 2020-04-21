Клопп в 52 года научился завязывать галстук (видео)
Задача на неделю выполнена.
Задача на неделю выполнена.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что во время домашнего карантина начал делать то, что не умел раньше. Недавно 52-летний специалист впервые сделал яичницу, а на этой неделе выучил, как завязывать галстук двойным узлом.
«Я многому научился за это время. Теперь я командую посудомоечной машиной, также впечатлен тем, как у меня получилось приготовить яичницу», — рассказывал ранее Клопп в интервью клубному телевидению.
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