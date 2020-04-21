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16:29 (мск), источник: Sportmail.ru

Клопп в 52 года научился завязывать галстук (видео)

Задача на неделю выполнена.

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Источник: Reuters

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что во время домашнего карантина начал делать то, что не умел раньше. Недавно 52-летний специалист впервые сделал яичницу, а на этой неделе выучил, как завязывать галстук двойным узлом.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я многому научился за это время. Теперь я командую посудомоечной машиной, также впечатлен тем, как у меня получилось приготовить яичницу», — рассказывал ранее Клопп в интервью клубному телевидению.

Чемпионат Англии приостановлен из-за пандемии коронавируса, дата его возобновления пока неизвестна.

Андрей Санталов

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