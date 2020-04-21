Клопп в 52 года научился завязывать галстук (видео)

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что во время домашнего карантина начал делать то, что не умел раньше. Недавно 52-летний специалист впервые сделал яичницу, а на этой неделе выучил, как завязывать галстук двойным узлом.

«Я многому научился за это время. Теперь я командую посудомоечной машиной, также впечатлен тем, как у меня получилось приготовить яичницу», — рассказывал ранее Клопп в интервью клубному телевидению.



Чемпионат Англии приостановлен из-за пандемии коронавируса, дата его возобновления пока неизвестна.



Андрей Санталов