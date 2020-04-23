В Дании придумали, как заменить зрителей на трибунах
Интересная идея.
Интересная идея.
Мировой спорт постепенно привыкает к новой реальности. После возобновления чемпионатов в разных видах спорта матчи будут проходить без зрителей — с этим, кажется, смирились уже все. По прогнозам специалистов, аншлаги на аренах будут возможны только появления в широком доступе вакцины, а это, видимо, произойдет не раньше 2021 года.
В Дании тем временем придумали, как на время заменить болельщиков на трибунах. Футбольный клуб «Мидтьюланн» установит два больших экрана на парковке у стадиона — это место рассчитано на 2000 машин. При этом экраны внутри арены будут транслировать то, что происходит в фанзоне на парковке, чтобы футболистам была видна и слышна поддержка фанов.
На парковке «Мидтьюлланн» предоставит место и для болельщиков гостей. Также клуб проведет конкурс на самую красивую машину, разукрашенную в цвета клуба.
Футбольный сезон в Дании планируют возобновить 17 мая. «Мидтьюланн» лидирует в регулярном чемпионате, оторвавшись на 12 очков от «Копенгагена».
Андрей Санталов