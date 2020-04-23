В Дании придумали, как заменить зрителей на трибунах

Мировой спорт постепенно привыкает к новой реальности. После возобновления чемпионатов в разных видах спорта матчи будут проходить без зрителей — с этим, кажется, смирились уже все. По прогнозам специалистов, аншлаги на аренах будут возможны только появления в широком доступе вакцины, а это, видимо, произойдет не раньше 2021 года.



В Дании тем временем придумали, как на время заменить болельщиков на трибунах. Футбольный клуб «Мидтьюланн» установит два больших экрана на парковке у стадиона — это место рассчитано на 2000 машин. При этом экраны внутри арены будут транслировать то, что происходит в фанзоне на парковке, чтобы футболистам была видна и слышна поддержка фанов.