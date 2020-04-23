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16:40 (мск), источник: Sportmail.ru

В Дании придумали, как заменить зрителей на трибунах

Интересная идея.

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Источник: AP 2020

Мировой спорт постепенно привыкает к новой реальности. После возобновления чемпионатов в разных видах спорта матчи будут проходить без зрителей — с этим, кажется, смирились уже все. По прогнозам специалистов, аншлаги на аренах будут возможны только появления в широком доступе вакцины, а это, видимо, произойдет не раньше 2021 года.

В Дании тем временем придумали, как на время заменить болельщиков на трибунах. Футбольный клуб «Мидтьюланн» установит два больших экрана на парковке у стадиона — это место рассчитано на 2000 машин. При этом экраны внутри арены будут транслировать то, что происходит в фанзоне на парковке, чтобы футболистам была видна и слышна поддержка фанов.

Во время загрузки произошла ошибка.

На парковке «Мидтьюлланн» предоставит место и для болельщиков гостей. Также клуб проведет конкурс на самую красивую машину, разукрашенную в цвета клуба.

Футбольный сезон в Дании планируют возобновить 17 мая. «Мидтьюланн» лидирует в регулярном чемпионате, оторвавшись на 12 очков от «Копенгагена».

Андрей Санталов

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