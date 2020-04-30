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18:06 (мск), источник: Sportmail.ru

333 миллиона евро за 80 матчей: сколько «ПСЖ» потратил на Неймара

Сумасшедшие цифры.

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Источник: AP 2020

Чемпионат Франции не будет доигран в этом сезоне. Испанская газета Marca подсчитала, сколько за три сезона «ПСЖ» потратил на самого дорогого футболиста мира Неймара.

Летом 2017-го парижане заплатили «Барселоне» за бразильца прописанные в контракте отступные — 222 млн евро. Годовая зарплата форварда была одной из самых больших в мире — 37 млн евро (111 млн за три года).

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При этом Неймар за время в «ПСЖ» отыграл 80 матчей из 155, в которых забил 69 голов. С бразильцем парижане три раза выиграли чемпионат Франции (в этом сезоне им тоже присудили победу — прим.), один Кубок Франции и один Кубок лиги.

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Неймар пропустил почти половину матчей за «ПСЖ» из-за частых травм. По этой причине он не сыграл в прошлом сезоне в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед», парижский клуб тогда второй год подряд не вышел в ¼ финала.

Летом 2019-го бразильский нападающий заявлял о желании вернуться в «Барселону», возможно, в этом году эта трансферная сага завершится для Неймара успешно.

Андрей Санталов

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