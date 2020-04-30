Текущие события
Футбол. Зарубежный
1.05
Смолевичи
Энергетик-БГУ
Футбол. Зарубежный
2.05
Минск
Торпедо-БелАЗ
Футбол. Зарубежный
2.05
Рух
Городея
Футбол. Зарубежный
2.05
Динамо Мн
Слуцк
Футбол. Зарубежный
3.05
Белшина
Динамо Брс
Футбол. Зарубежный
3.05
Витебск
Славия М
Все события
Фоторепортажи
24Верните мой 2007-й! Как выглядели звезды российского спорта 13 лет назад
18Звезды «Спартака» 90-х. Редкие кадры игроков красно-белых в молодости
18:14 (мск), источник: Sportmail.ru

День рождения в карантине: забавное видео французского футболиста

Один дома.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Полузащитник «Лиона» Люка Тузар необычно отметил день рождения. Футболисту, который, как и остальные французские игроки, находится на карантине, пришлось его отпраздновать одному. Но, кажется, он придумал, как поднять себе настроение.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сезон во Франции завершен, после 28 туров «Лион» занимает 7-е место в таблице. Получит ли команда право сыграть в Лиге Европы в следующем сезоне, пока неизвестно.

В Лиге чемпионов «Лион» выиграл первый матч 1/8 финала у «Ювентуса», ответная игра не проводилась.

Андрей Санталов

Лион
НовостиМатчиСоставСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Из каких команд РПЛ чаще всего выгоняли тренеров
Бывший чемпион мира по боксу приговорен к трем годам тюрьмы
КХЛ проголосовала за размер потолка зарплат на сезон-2020/21
Corriere dello Sport: Роналду «слил» информацию о болезни Дибалы
Александр Головин назвал лучших футболистов чемпионата России
Назначен новый главный тренер «Салавата Юлаева»
«Тоттенхэм» обошёл «Ман Сити» в звании самого дорогого клуба АПЛ
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь