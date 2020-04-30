День рождения в карантине: забавное видео французского футболиста
Один дома.
Один дома.
Полузащитник «Лиона» Люка Тузар необычно отметил день рождения. Футболисту, который, как и остальные французские игроки, находится на карантине, пришлось его отпраздновать одному. Но, кажется, он придумал, как поднять себе настроение.
Сезон во Франции завершен, после 28 туров «Лион» занимает 7-е место в таблице. Получит ли команда право сыграть в Лиге Европы в следующем сезоне, пока неизвестно.
В Лиге чемпионов «Лион» выиграл первый матч 1/8 финала у «Ювентуса», ответная игра не проводилась.
Андрей Санталов