Давид Луиз показал новый трюк: теперь он карточный фокусник (видео)
Иллюзионист на карантине.
Иллюзионист на карантине.
Защитник «Арсенала» Давид Луиз продолжает весело проводить время во время перерыва в чемпионате Англии. Бразильский футболист освоил карточные фокусы и показал их каналу 433 в инстаграме.
До этого Давид Луиз также развлекал своих подписчиков в соцсетях забавными роликами.
При этом бразилец не забывал и о футбольных тренировках. Так, например, он тренирует удар в стиле Роберто Карлоса.
Андрей Санталов