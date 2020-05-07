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13:37 (мск), источник: Sportmail.ru

Давид Луиз показал новый трюк: теперь он карточный фокусник (видео)

Иллюзионист на карантине.

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Источник: AFP 2020

Защитник «Арсенала» Давид Луиз продолжает весело проводить время во время перерыва в чемпионате Англии. Бразильский футболист освоил карточные фокусы и показал их каналу 433 в инстаграме.

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До этого Давид Луиз также развлекал своих подписчиков в соцсетях забавными роликами.

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При этом бразилец не забывал и о футбольных тренировках. Так, например, он тренирует удар в стиле Роберто Карлоса.

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Андрей Санталов

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