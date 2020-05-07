«Посмотрю финал ЧМ-2014 с попкорном». Боатенг потроллил Месси (фото)
5 лет великому голу Месси.
5 лет великому голу Месси.
Защитник «Баварии» Джером Боатенг ответил на шутки в свой адрес в памятную дату. 6 мая исполнилось 5 лет с матча «Барселона» — «Бавария», в котором Лионель Месси финтом усадил Боатенга на газон и забил гол.
«Вот, пожалуйста, есть над чем посмеяться в наше непростое время. Я же пока возьму попкорн и посмотрю финал ЧМ-2014», — написал Боатенг в инстаграме.
В том матче Месси сделал дубль, а «Барселона» разгромила «Баварию» 3:0. Позже каталонцы выиграют финал ЛЧ у «Ювентуса».
В комментариях к посту Боатенга его утешил бывший одноклубник Меди Бенатья: «Сложный момент, бро, но ты был лучшим защитником мира в то время, и ты выиграл все».
Андрей Санталов