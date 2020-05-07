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18:14 (мск), источник: Sportmail.ru

Тест на коронавирус минимум раз в неделю. Новые меры безопасности в бундеслиге

Германия уже готовится к футболу.

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Источник: AP 2020

Бундеслига объявила о возобновлении чемпионата с 16 мая. Футбольные власти при этом разработали ряд мер, призванных повысить безопасность футболистов и всех, кто задействован в проведении матчей, сообщает DW News.

Вот так выглядит план лиги:

— футболисты будут тестироваться на коронавирус минимум раз в неделю;

— к матчам будут допускаться только игроки с двумя отрицательными тестами подряд;

— если футболист сдаст положительный тест, клуб не обязан сообщать об этом СМИ. При этом остальная команда не будет отправлена на карантин;

— матчи будут проводиться при пустых трибунах;

— внутри стадиона не должно быть больше 322 человек;

— команды будут приезжать на арену по отдельности;

— игроки должны будут соблюдать социальную дистанцию — 1,5 метра в раздевалке;

— команды будут выходить на поле раздельно;

— рукопожатия и фотографии перед матчами отменены.

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По мнению главы Немецкой футбольной лиги Кристиана Зайферта, это наилучший план из возможных.

«На поле дистанцию в полтора метра не установишь, но с помощью этих мер мы стараемся обеспечить максимальную безопасность», — сказал Зайферт.

Андрей Санталов

Германия
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