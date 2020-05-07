Тест на коронавирус минимум раз в неделю. Новые меры безопасности в бундеслиге
Германия уже готовится к футболу.
Германия уже готовится к футболу.
Бундеслига объявила о возобновлении чемпионата с 16 мая. Футбольные власти при этом разработали ряд мер, призванных повысить безопасность футболистов и всех, кто задействован в проведении матчей, сообщает DW News.
Вот так выглядит план лиги:
— футболисты будут тестироваться на коронавирус минимум раз в неделю;
— к матчам будут допускаться только игроки с двумя отрицательными тестами подряд;
— если футболист сдаст положительный тест, клуб не обязан сообщать об этом СМИ. При этом остальная команда не будет отправлена на карантин;
— матчи будут проводиться при пустых трибунах;
— внутри стадиона не должно быть больше 322 человек;
— команды будут приезжать на арену по отдельности;
— игроки должны будут соблюдать социальную дистанцию — 1,5 метра в раздевалке;
— команды будут выходить на поле раздельно;
— рукопожатия и фотографии перед матчами отменены.
По мнению главы Немецкой футбольной лиги Кристиана Зайферта, это наилучший план из возможных.
«На поле дистанцию в полтора метра не установишь, но с помощью этих мер мы стараемся обеспечить максимальную безопасность», — сказал Зайферт.
Андрей Санталов