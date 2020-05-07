Тест на коронавирус минимум раз в неделю. Новые меры безопасности в бундеслиге

Бундеслига объявила о возобновлении чемпионата с 16 мая. Футбольные власти при этом разработали ряд мер, призванных повысить безопасность футболистов и всех, кто задействован в проведении матчей, сообщает DW News.



Вот так выглядит план лиги:



— футболисты будут тестироваться на коронавирус минимум раз в неделю;



— к матчам будут допускаться только игроки с двумя отрицательными тестами подряд;



— если футболист сдаст положительный тест, клуб не обязан сообщать об этом СМИ. При этом остальная команда не будет отправлена на карантин;



— матчи будут проводиться при пустых трибунах;



— внутри стадиона не должно быть больше 322 человек;



— команды будут приезжать на арену по отдельности;



— игроки должны будут соблюдать социальную дистанцию — 1,5 метра в раздевалке;



— команды будут выходить на поле раздельно;



— рукопожатия и фотографии перед матчами отменены.