В Южной Корее забили гол-красавец пяткой (видео)

Этот гол стал победным в матче, «Канвон» в итоге победил 3:1.



Чемпионат Южной Кореи первым открылся после паузы, связанной с пандемией коронавируса. Матчи проводятся без зрителей. Работники стадионов, клубов и журналисты должны быть в масках и перчатках и соблюдать дистанцию в два метра.



Андрей Санталов