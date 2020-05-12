В Южной Корее забили гол-красавец пяткой (видео)
Это надо видеть.
Это надо видеть.
Форвард «Канвона» Чжо Чжэ Ван забил эффектный гол в матче 1-го тура чемпионата Южной Кореи с «Сеулом». 24-летний нападающий попал по мячу пяткой с разворота, обманув вратаря.
Этот гол стал победным в матче, «Канвон» в итоге победил 3:1.
Чемпионат Южной Кореи первым открылся после паузы, связанной с пандемией коронавируса. Матчи проводятся без зрителей. Работники стадионов, клубов и журналисты должны быть в масках и перчатках и соблюдать дистанцию в два метра.
Андрей Санталов