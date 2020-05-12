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11:30 (мск), источник: Sportmail.ru

В Южной Корее забили гол-красавец пяткой (видео)

Это надо видеть.

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Источник: Reuters

Форвард «Канвона» Чжо Чжэ Ван забил эффектный гол в матче 1-го тура чемпионата Южной Кореи с «Сеулом». 24-летний нападающий попал по мячу пяткой с разворота, обманув вратаря.

Во время загрузки произошла ошибка.

Этот гол стал победным в матче, «Канвон» в итоге победил 3:1.

Чемпионат Южной Кореи первым открылся после паузы, связанной с пандемией коронавируса. Матчи проводятся без зрителей. Работники стадионов, клубов и журналисты должны быть в масках и перчатках и соблюдать дистанцию в два метра.

Андрей Санталов

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