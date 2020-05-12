Экс-игрок «Баварии» высмеял новые правила для игроков бундеслиги

Легенда «Баварии» Штефан Эффенберг в колонке для Sport1.de удивился новым правилам, введенным для безопасности футболистам в бундеслиге.



Игрокам теперь нельзя обниматься и давать пять после забитых голов — регламент разрешает контакт локтями и ногами.



«Я не понимаю эти правила. Футбол — по-прежнему контактный вид спорт. Как насчет стандартов: борьбы в штрафной при угловых и так далее? По регламенту ведь на поле могут выйти только здоровые игроки после тестов», — написал Эффенберг.