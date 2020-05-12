Экс-игрок «Баварии» высмеял новые правила для игроков бундеслиги
Как теперь будут отмечать голы?
Как теперь будут отмечать голы?
Легенда «Баварии» Штефан Эффенберг в колонке для Sport1.de удивился новым правилам, введенным для безопасности футболистам в бундеслиге.
Игрокам теперь нельзя обниматься и давать пять после забитых голов — регламент разрешает контакт локтями и ногами.
«Я не понимаю эти правила. Футбол —
Бывший игрок «Баварии» также подчеркнул, что выступает за продолжение сезона, но опасается того, что случилось с дрезденским «Динамо». Команда второй бундеслиги должна была сыграть 17 мая, но ушла на 14-дневный карантин
Андрей Санталов