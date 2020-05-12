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15:27 (мск), источник: Sportmail.ru

Экс-игрок «Баварии» высмеял новые правила для игроков бундеслиги

Как теперь будут отмечать голы?

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Источник: AP 2020

Легенда «Баварии» Штефан Эффенберг в колонке для Sport1.de удивился новым правилам, введенным для безопасности футболистам в бундеслиге.

Игрокам теперь нельзя обниматься и давать пять после забитых голов — регламент разрешает контакт локтями и ногами.

«Я не понимаю эти правила. Футбол — по-прежнему контактный вид спорт. Как насчет стандартов: борьбы в штрафной при угловых и так далее? По регламенту ведь на поле могут выйти только здоровые игроки после тестов», — написал Эффенберг.

Во время загрузки произошла ошибка.

Бывший игрок «Баварии» также подчеркнул, что выступает за продолжение сезона, но опасается того, что случилось с дрезденским «Динамо». Команда второй бундеслиги должна была сыграть 17 мая, но ушла на 14-дневный карантин из-за новых случаев коронавируса среди футболистов.

Андрей Санталов

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