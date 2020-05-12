Фанаты «Торино» растянули баннеры против продолжения чемпионата Италии (фото)

Болельщики «Торино» выразили недовольство планами серии А возобновить чемпионат в июне. Фанаты команды растянули протестные баннеры у своего стадиона. «Тысячи смертей в каждом городе, а вы думаете о возобновлении серии А».

«Настоящий вирус, от которого надо избавиться, — это вы: те, кто хотят снова играть».

Руководство серии А рассчитывает продолжить сезон в июне и ведет переговоры с правительством Италии о датах рестарта чемпионата. Клубы лиги тем временем вернулись к тренировкам.



«Торино» занимает 15-е место в турнирной таблице и будет вести борьбу за выживание, если сезон возобновится.



За время пандемии коронавируса в Италии заразилось более 220 тысяч человек и умерло больше 30 тысяч.



Андрей Санталов