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15:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Фанаты «Торино» растянули баннеры против продолжения чемпионата Италии (фото)

Прямо у стадиона.

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Источник: Reuters

Болельщики «Торино» выразили недовольство планами серии А возобновить чемпионат в июне. Фанаты команды растянули протестные баннеры у своего стадиона.

«Тысячи смертей в каждом городе, а вы думаете о возобновлении серии А».

Во время загрузки произошла ошибка.

«Настоящий вирус, от которого надо избавиться, — это вы: те, кто хотят снова играть».

Во время загрузки произошла ошибка.

Руководство серии А рассчитывает продолжить сезон в июне и ведет переговоры с правительством Италии о датах рестарта чемпионата. Клубы лиги тем временем вернулись к тренировкам.

«Торино» занимает 15-е место в турнирной таблице и будет вести борьбу за выживание, если сезон возобновится.

За время пандемии коронавируса в Италии заразилось более 220 тысяч человек и умерло больше 30 тысяч.

Андрей Санталов

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