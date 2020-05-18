В Южной Корее клуб расположил на пустой трибуне надувных женщин (фото)

Курьезный случай произошел в чемпионата Южной Кореи. В матче 2-го тура «Сеул» — «Кванчжу» хозяева решили рассадить на пустые трибуны манекены, но использовали в этой роли секс-куклы. По ходу трансляции на это обратили внимание футбольные болельщики, и сегодня клуб извинился за свои действия.

«Мы хотели украсить картинку в матче без зрителей и дать надежду, что мы преодолеем нынешние сложности. Поставщик товара подтвердил нам, что манекены выглядят “как настоящие люди” и что они не являются товарами “для взрослых”. Но мы не проверили это, как должны были, так что признаем свою вину», — сообщил «Сеул».