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10:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Спорт Mail.ru покажет лучшие Класико последних лет

Компания Телеспорт и Спорт Mail.ru проведут марафон Эль Класико.

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Источник: AP 2020

Любители футбола смогут посмотреть лучшие противостояния мадридского «Реала» и «Барселоны» с сезонов 2003/2004 по сезон 2016/2017.

Марафон стартует 20 мая и завершится 31 мая. Матчи будут транслироваться каждый вечер в 20:00 мск.

Смотреть матчи можно будет на Спорте Mail.ru, на сайте компании Телеспорт, а также в социальных сети «Одноклассники» и ВКонтакте.

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