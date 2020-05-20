Спорт Mail.ru покажет лучшие Класико последних лет

Любители футбола смогут посмотреть лучшие противостояния мадридского «Реала» и «Барселоны» с сезонов 2003/2004 по сезон 2016/2017.

Марафон стартует 20 мая и завершится 31 мая. Матчи будут транслироваться каждый вечер в 20:00 мск.

Смотреть матчи можно будет на Спорте Mail.ru, на сайте компании Телеспорт, а также в социальных сети «Одноклассники» и ВКонтакте.