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14:54 (мск), источник: Sportmail.ru

Тотти впервые за долгие годы смог прогуляться по центру Рима (фото)

Помогла маска.

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Источник: AFP 2020

Легендарный игрок «Ромы» Франческо Тотти впервые за долгие годы смог пройти по центру Рима неузнанным. Помогли реалии пандемии: в маске Тотти с женой Илари спокойно сфотографировался у фонтана Треви и у Пантеона. Раньше в таких местах футболиста сразу узнавали болельщики.

«Сказано — сделано», — подписал фотографии Тотти.

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После завершения карьеры Тотти в 2017-м и стал директором «Ромы». Спустя два года Франческо подал в отставку из-за разногласий с владельцем клуба Джеймсом Палоттой.

Тотти женат на Илари 15 лет, у пары трое детей.

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Андрей Санталов

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