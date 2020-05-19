Тотти впервые за долгие годы смог прогуляться по центру Рима (фото)

Легендарный игрок «Ромы» Франческо Тотти впервые за долгие годы смог пройти по центру Рима неузнанным. Помогли реалии пандемии: в маске Тотти с женой Илари спокойно сфотографировался у фонтана Треви и у Пантеона. Раньше в таких местах футболиста сразу узнавали болельщики. «Сказано — сделано», — подписал фотографии Тотти.

После завершения карьеры Тотти в 2017-м и стал директором «Ромы». Спустя два года Франческо подал в отставку из-за разногласий с владельцем клуба Джеймсом Палоттой.



Тотти женат на Илари 15 лет, у пары трое детей.