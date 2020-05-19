Тотти впервые за долгие годы смог прогуляться по центру Рима (фото)
Помогла маска.
Помогла маска.
Легендарный игрок «Ромы» Франческо Тотти впервые за долгие годы смог пройти по центру Рима неузнанным. Помогли реалии пандемии: в маске Тотти с женой Илари спокойно сфотографировался у фонтана Треви и у Пантеона. Раньше в таких местах футболиста сразу узнавали болельщики.
«Сказано — сделано», — подписал фотографии Тотти.
После завершения карьеры Тотти в 2017-м и стал директором «Ромы». Спустя два года Франческо подал в отставку
Тотти женат на Илари 15 лет, у пары трое детей.
Андрей Санталов