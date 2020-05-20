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12:13 (мск), источник: Sportmail.ru

Выиграй футболку клуба Ла Лиги

Смотрите лучшие противостояния мадридского «Реала» и «Барселоны» последних сезонов и выигрывайте футболки клубов чемпионата Испании!

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Источник: AP 2020

С 20 по 31 мая каждый день в 20:00 мск Спорт Mail.ru и компания Телеспорт будут показывать лучшие класико прошедших сезонов, начиная с сезона 2003/2004.

Комментатор матча в начале игры будет называть кодовое слово. Составьте в комментариях к трансляции фразу с этим кодовым словом, посвященную возобновлению чемпионата Испании после перерыва из-за коронавируса — и получите шанс выиграть футболку испанского клуба.

Победителя розыгрыша определит комментатор, выбрав наиболее понравившуюся ему фразу.

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