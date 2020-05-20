Игрок «Тоттенхэма» в третий раз нарушил карантин (фото)
Все ради красивой прически.
Все ради красивой прически.
Защитник «Тоттенхэма» Серж Орье нарушил правила карантина, чтобы постричься. Футболист сделал пост в инстаграме, где показал новую прическу, отметив своего барбера Джастина Карра.
Парикмахерские салоны в Великобритании закрыты как минимум до июля для соблюдения режима самоизоляции. «Тоттенхэм» изучает ситуацию с Орье.
До этого 27-летний защитник дважды нарушал карантин, выходя на пробежки.
С сегодняшнего дня игрокам АПЛ разрешено тренироваться в небольших группах на клубных базах. Футболисты перед этим прошли тесты на коронавирус. Пока неизвестно, когда Орье встречался с барбером: до теста или после.
Андрей Санталов