Папа Лео: Месси играет с детьми в Уно и прыгает на батуте (видео)

Капитан «Барселоны» Лионель Месси показал, как проводит время дома с женой Антонеллой и сыновьями Тиаго, Матео и Чиро.



Семья нападающего любит играть в настольную игру Уно и прыгать на батуте в саду. Сам Месси тоже с удовольствием подключается к этим забавам.