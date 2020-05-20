Папа Лео: Месси играет с детьми в Уно и прыгает на батуте (видео)
Милота дня.
Милота дня.
Капитан «Барселоны» Лионель Месси показал, как проводит время дома с женой Антонеллой и сыновьями Тиаго, Матео и Чиро.
Семья нападающего любит играть в настольную игру Уно и прыгать на батуте в саду. Сам Месси тоже с удовольствием подключается к этим забавам.
На прошлой неделе футболисты «Барселоны» вернулись к тренировкам на своей базе. Ла Лига планирует возобновить чемпионат Испании 12 июня.
Андрей Санталов