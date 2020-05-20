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19:11 (мск), источник: Sportmail.ru

Папа Лео: Месси играет с детьми в Уно и прыгает на батуте (видео)

Милота дня.

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Источник: AP 2020

Капитан «Барселоны» Лионель Месси показал, как проводит время дома с женой Антонеллой и сыновьями Тиаго, Матео и Чиро.

Семья нападающего любит играть в настольную игру Уно и прыгать на батуте в саду. Сам Месси тоже с удовольствием подключается к этим забавам.

Во время загрузки произошла ошибка.

На прошлой неделе футболисты «Барселоны» вернулись к тренировкам на своей базе. Ла Лига планирует возобновить чемпионат Испании 12 июня.

Андрей Санталов

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