Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Кельн
Фортуна Д
01
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц
РБ Лейпциг
05
Футбол. Зарубежный
14:30
Шальке-04
Аугсбург
03
Футбол. Зарубежный
23.05
Ислочь
Энергетик-БГУ
12
Футбол. Зарубежный
23.05
Бавария
Айнтрахт Ф
52
Футбол. Зарубежный
23.05
Витебск
Динамо Мн
11
Все события
Фоторепортажи
16Николь Ковальчук — прекрасная жена звезды сборной России
22Алине Загитовой исполнилось 18 лет
19:48 (мск), источник: Sportmail.ru

«Реал» — «Барселона»: топ-матч чемпионата Испании (трансляция)

Спорт Mail.ru совместно с компанией «Телеспорт» и социальной сетью «Одноклассники» проводит марафон Эль Класико: лучших матчей между мадридским «Реалом» и «Барселоной» за разные сезоны.

Наверх

Марафон будет проходить с 20 по 31 мая. Трансляции матчей будут идти каждый день в 20:00 мск.

Сегодня болельщики могут посмотреть игру «Реал» — «Барселона», прошедшую 29 ноября 2009 года. Смотреть матч можно здесь, а также в группе Телеспорта в «Одноклассниках».

Во время загрузки произошла ошибка.

Расписание других трансляций марафона вы можете посмотреть здесь.

Следите за развитием темы Марафон Эль Класико
Реал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
СМИ: матч «Ливерпуль» — «Атлетико» стал причиной 41 смерти
Круче Болта: Загитову признали олимпийской иконой стиля (фото)
Клубные симптомы: в РПЛ растет число случаев коронавируса
Александр Панов: «Зенит» грамотно разрулил ситуацию с Кокориным
Шесть лет назад «Реал» выиграл десятый Кубок чемпионов (фото)
Хет-трик Тимо Вернера помог «Лейпцигу» разгромить «Майнц»
Лазукин рассказал о расставании с Туктамышевой
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь