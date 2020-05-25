Клуб МЛС представил тренера неправильным фото. К троллингу подключились «Зенит» и «Сочи»

Источник: Reuters

ФК «Цинциннати» сегодня объявил о назначении нового главного тренера — известного голландца Япа Стама. Новость быстро стала популярной — все из-за того, что в соцсетях американский клуб использовал неправильную фотографию: вместо Стама на ней был изображен Тинус ван Тойненбрук, тренер из системы «Аякса».

Болельщики по всему миру быстро стали представлять, кто еще мог бы оказаться на этом фото. Выбор получился большой: от Брюса Уиллиса до Арьена Роббена.

К троллингу подключились и российские клубы. «Зенит» отправил в МЛС актера Виктора Сухорукова, а «Сочи» — своего тренера Владимира Федотова.