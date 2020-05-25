Клуб МЛС представил тренера неправильным фото. К троллингу подключились «Зенит» и «Сочи»
Зато об этом все узнали.
Зато об этом все узнали.
ФК «Цинциннати» сегодня объявил о назначении нового главного тренера — известного голландца Япа Стама. Новость быстро стала популярной — все
Болельщики по всему миру быстро стали представлять, кто еще мог бы оказаться на этом фото. Выбор получился большой: от Брюса Уиллиса до Арьена Роббена.
К троллингу подключились и российские клубы. «Зенит» отправил в МЛС актера Виктора Сухорукова, а «Сочи» — своего тренера Владимира Федотова.
Андрей Санталов