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11:27 (мск), источник: Sportmail.ru

Клуб МЛС представил тренера неправильным фото. К троллингу подключились «Зенит» и «Сочи»

Зато об этом все узнали.

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Источник: Reuters

ФК «Цинциннати» сегодня объявил о назначении нового главного тренера — известного голландца Япа Стама. Новость быстро стала популярной — все из-за того, что в соцсетях американский клуб использовал неправильную фотографию: вместо Стама на ней был изображен Тинус ван Тойненбрук, тренер из системы «Аякса».

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Болельщики по всему миру быстро стали представлять, кто еще мог бы оказаться на этом фото. Выбор получился большой: от Брюса Уиллиса до Арьена Роббена.

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К троллингу подключились и российские клубы. «Зенит» отправил в МЛС актера Виктора Сухорукова, а «Сочи» — своего тренера Владимира Федотова.

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Андрей Санталов

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