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16:39 (мск), источник: Sportmail.ru

6-летний «иранский Месси» показал оригинальную домашнюю тренировку (видео)

Новый уровень.

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Источник: Reuters

6-летний Арат Хоссейни снова напомнил о себе оригинальными роликами. Иранский мальчик, который мечтает играть, как его кумир Лионель Месси, показал, как тренируется в условиях домашнего карантина.

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В занятиях Арат использует и баскетбольное кольцо.

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Умения иранского вундеркинда впечатляют многих. Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал недавно, что смотрит ролики Арата со своим 5-летним сыном и что иранец является для его ребенка примером.

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Андрей Санталов

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