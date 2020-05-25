6-летний «иранский Месси» показал оригинальную домашнюю тренировку (видео)
Новый уровень.
Новый уровень.
6-летний Арат Хоссейни снова напомнил о себе оригинальными роликами. Иранский мальчик, который мечтает играть, как его кумир Лионель Месси, показал, как тренируется в условиях домашнего карантина.
В занятиях Арат использует и баскетбольное кольцо.
Умения иранского вундеркинда впечатляют многих. Первая ракетка мира Новак Джокович рассказал недавно, что смотрит ролики Арата со своим 5-летним сыном и что иранец является для его ребенка примером.
Андрей Санталов