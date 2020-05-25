Криштиану в форме: скоростная тренировка Роналду (видео)
Звезда «Юве» в порядке.
Звезда «Юве» в порядке.
Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду продолжает индивидуально тренироваться на клубной базе. Португалец поработал над скоростными рывками и показал их в своих соцсетях.
Вместе с Криштиану на базе тренировался и его сын
Ожидается, что серия А возобновится 13 или 20 июня. Точная дата будет определена 28 мая.
В этом сезоне на счету Роналду 25 голов, его команда лидирует в чемпионате Италии.
Андрей Санталов