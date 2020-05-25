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17:07 (мск), источник: Sportmail.ru

Криштиану в форме: скоростная тренировка Роналду (видео)

Звезда «Юве» в порядке.

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Источник: Reuters

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду продолжает индивидуально тренироваться на клубной базе. Португалец поработал над скоростными рывками и показал их в своих соцсетях.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вместе с Криштиану на базе тренировался и его сын Роналду-младший.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ожидается, что серия А возобновится 13 или 20 июня. Точная дата будет определена 28 мая.

В этом сезоне на счету Роналду 25 голов, его команда лидирует в чемпионате Италии.

Андрей Санталов

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