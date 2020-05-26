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12:01 (мск), источник: Sportmail.ru

Златан получил травму. Вспоминаем все команды, за которые он играл

Вынужден будет завершить карьеру?

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27
фотографий
27
фотографий
27
фотографий

Шведский нападающий Златан Ибрагимович получил тяжелую травму на тренировке. Для 38-летнего футболиста сложное повреждение — повод задуматься о завершении карьеры, которая началась еще в девяностых.

За карьеру Златан отыграл за 9 разных клубов и успел поиграть в чемпионатах Англии, Испании, Италии, Франции, Нидерландов, Швеции и США. Суммарно за переходы шведа было заплачено 169 миллионов евро.

Ибра носил футболки всех цветов и расцветок. Смотрите в нашей фотогалерее историю его перевоплощений.

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