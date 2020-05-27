11 лет назад Месси забил головой в финале Лиги чемпионов (видео)
Лионель обыграл Криштиану.
Лионель обыграл Криштиану.
27 мая 2009 года Лионель Месси впервые сыграл в финале Лиги чемпионов — в 2006-м он пропустил матч с «Арсеналом»
«Барселона» повела еще в первом тайме благодаря голу Это'О, а во втором Месси забил редкий для себя гол — головой.
У «Манчестер Юнайтед» с Криштиану Роналду не получилось второй год подряд выиграть Лигу чемпионов. Для Месси же этот еврокубковый трофей стал вторым, позже он еще два раза победит в ЛЧ.
Победив в 2009-м в Лиге чемпионов, «Барселона» сотворила историю: никогда еще до этого испанскому клубу не удавалось сделать требл: выиграть Ла Лигу, Кубок Испании и ЛЧ. Позже каталонцы завоевали и Суперкубок УЕФА, одолев донецкий «Шахтер».
Андрей Санталов