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16:28 (мск), источник: Sportmail.ru

11 лет назад Месси забил головой в финале Лиги чемпионов (видео)

Лионель обыграл Криштиану.

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Источник: AP 2020

27 мая 2009 года Лионель Месси впервые сыграл в финале Лиги чемпионов — в 2006-м он пропустил матч с «Арсеналом» из-за травмы. На этот раз аргентинец был здоров и вышел на поле против «Манчестер Юнайтед».

«Барселона» повела еще в первом тайме благодаря голу Это'О, а во втором Месси забил редкий для себя гол — головой.

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У «Манчестер Юнайтед» с Криштиану Роналду не получилось второй год подряд выиграть Лигу чемпионов. Для Месси же этот еврокубковый трофей стал вторым, позже он еще два раза победит в ЛЧ.

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Победив в 2009-м в Лиге чемпионов, «Барселона» сотворила историю: никогда еще до этого испанскому клубу не удавалось сделать требл: выиграть Ла Лигу, Кубок Испании и ЛЧ. Позже каталонцы завоевали и Суперкубок УЕФА, одолев донецкий «Шахтер».

Андрей Санталов

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