11 лет назад Месси забил головой в финале Лиги чемпионов (видео)

Источник: AP 2020

27 мая 2009 года Лионель Месси впервые сыграл в финале Лиги чемпионов — в 2006-м он пропустил матч с «Арсеналом» из-за травмы. На этот раз аргентинец был здоров и вышел на поле против «Манчестер Юнайтед».



«Барселона» повела еще в первом тайме благодаря голу Это'О, а во втором Месси забил редкий для себя гол — головой.

У «Манчестер Юнайтед» с Криштиану Роналду не получилось второй год подряд выиграть Лигу чемпионов. Для Месси же этот еврокубковый трофей стал вторым, позже он еще два раза победит в ЛЧ.