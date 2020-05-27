Феноменальная скорость игрока «Баварии»: разогнался до 35 км/ч (видео)
Впечатлил всех.
Впечатлил всех.
Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис провел яркий матч против дортмундской «Боруссии». 19-летний канадский футболист несколько раз успел эффектно вернуться в защиту и остановить соперника.
В одной из атак «Боруссии» Дэвис догнал форварда хозяев Эрлинга Холанда, разогнавшись до 35,3 км/ч.
Многие — от Гари Линекера до Ромелу Лукаку — были впечатлены такой скоростью молодого канадца. Томас Мюллер, одноклубник Дэвиса, сравнил его с мультяшным персонажем Дорожный бегун (кукушка, постоянно убегающая от койота).
«Соперник думает, что у него есть время,
Скорости Дэвиса уже завидуют другие футболисты.
А «Бавария» представляет, как Альфонсо смотрелся бы на треке стадиона.
Андрей Санталов