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18:16 (мск), источник: Sportmail.ru

Феноменальная скорость игрока «Баварии»: разогнался до 35 км/ч (видео)

Впечатлил всех.

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Источник: Reuters

Защитник «Баварии» Альфонсо Дэвис провел яркий матч против дортмундской «Боруссии». 19-летний канадский футболист несколько раз успел эффектно вернуться в защиту и остановить соперника.

В одной из атак «Боруссии» Дэвис догнал форварда хозяев Эрлинга Холанда, разогнавшись до 35,3 км/ч.

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Многие — от Гари Линекера до Ромелу Лукаку — были впечатлены такой скоростью молодого канадца. Томас Мюллер, одноклубник Дэвиса, сравнил его с мультяшным персонажем Дорожный бегун (кукушка, постоянно убегающая от койота).

«Соперник думает, что у него есть время, тут-то наш Дорожный бегун — бип-бип-бип — и настигает его», — рассказал Мюллер.

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Скорости Дэвиса уже завидуют другие футболисты.

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А «Бавария» представляет, как Альфонсо смотрелся бы на треке стадиона.

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Андрей Санталов

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