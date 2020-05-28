Неймар пошутил над сыном, бросив ему яйцо вместо шарика для настольного тенниса (видео)
Бразильский юмор.
Бразильский юмор.
Форвард «ПСЖ» Неймар поделился забавным роликом в инстаграме. Бразилец играл с сыном Дави, тот должен был отбить головой шарик для настольного тенниса в корзину. На 6-й раз Неймар вместо шарика бросил яйцо.
«Троллинг-день с сыном», — подписал Неймар видео.
Чемпионат Франции досрочно завершен в этом году, Неймар вместе с «ПСЖ» стал чемпионом страны в третий раз подряд.
Андрей Санталов