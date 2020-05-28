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13:46 (мск), источник: Sportmail.ru

Неймар пошутил над сыном, бросив ему яйцо вместо шарика для настольного тенниса (видео)

Бразильский юмор.

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Источник: AP 2020

Форвард «ПСЖ» Неймар поделился забавным роликом в инстаграме. Бразилец играл с сыном Дави, тот должен был отбить головой шарик для настольного тенниса в корзину. На 6-й раз Неймар вместо шарика бросил яйцо.

«Троллинг-день с сыном», — подписал Неймар видео.

Во время загрузки произошла ошибка.

Чемпионат Франции досрочно завершен в этом году, Неймар вместе с «ПСЖ» стал чемпионом страны в третий раз подряд.

Андрей Санталов

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