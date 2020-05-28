Лучшие матчи противостояния «Реал» — «Барселона» (трансляция)
Спорт Mail.ru совместно с компанией «Телеспорт» и социальной сетью «Одноклассники» проводит марафон Эль Класико: лучших матчей между мадридским «Реалом» и «Барселоной» за разные сезоны.
Спорт Mail.ru совместно с компанией «Телеспорт» и социальной сетью «Одноклассники» проводит марафон Эль Класико: лучших матчей между мадридским «Реалом» и «Барселоной» за разные сезоны.
Марафон будет проходить с 20 по 31 мая. Трансляции матчей будут идти каждый день в 20:00 мск.
Сегодня болельщики могут посмотреть игру «Реал» — «Барселона», прошедшую 23 марта 2014 года. Смотреть матч можно здесь, а также в группе Телеспорта в «Одноклассниках».
Расписание других трансляций марафона вы можете посмотреть здесь.