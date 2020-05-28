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19:52 (мск), источник: Sportmail.ru

Лучшие матчи противостояния «Реал» — «Барселона» (трансляция)

Спорт Mail.ru совместно с компанией «Телеспорт» и социальной сетью «Одноклассники» проводит марафон Эль Класико: лучших матчей между мадридским «Реалом» и «Барселоной» за разные сезоны.

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Источник: AP 2020

Марафон будет проходить с 20 по 31 мая. Трансляции матчей будут идти каждый день в 20:00 мск.

Сегодня болельщики могут посмотреть игру «Реал» — «Барселона», прошедшую 23 марта 2014 года. Смотреть матч можно здесь, а также в группе Телеспорта в «Одноклассниках».

Во время загрузки произошла ошибка.

Расписание других трансляций марафона вы можете посмотреть здесь.

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