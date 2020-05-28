В Чехии болельщики следили за матчем в автокинотеатрах (фото)

В Чехии возобновился чемпионат страны, и футбольные клубы придумали, как болельщикам смотреть матчи, соблюдая социальная дистанцию.



На трибунах в чешской лиге могут присутствовать не более 300 человек, для остальных желающих матчи показываются в автокинотеатрах. Так фаны пражской «Спарты» и пльзеньской «Виктории» смотрели за вчерашней игрой.