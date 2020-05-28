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18:26 (мск), источник: Sportmail.ru

В Чехии болельщики следили за матчем в автокинотеатрах (фото)

Атмосферно.

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Источник: Reuters

В Чехии возобновился чемпионат страны, и футбольные клубы придумали, как болельщикам смотреть матчи, соблюдая социальная дистанцию.

На трибунах в чешской лиге могут присутствовать не более 300 человек, для остальных желающих матчи показываются в автокинотеатрах. Так фаны пражской «Спарты» и пльзеньской «Виктории» смотрели за вчерашней игрой.

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У футбола в кинотеатре под открытым небом своя атмосфера.

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В Пльзени также за матчем можно было наблюдать в ресторанах.

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К радости пльзеньских болельщиков «Виктория» победила в гостях 2:1.

Андрей Санталов

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