В Чехии болельщики следили за матчем в автокинотеатрах (фото)
Атмосферно.
Атмосферно.
В Чехии возобновился чемпионат страны, и футбольные клубы придумали, как болельщикам смотреть матчи, соблюдая социальная дистанцию.
На трибунах в чешской лиге могут присутствовать не более 300 человек, для остальных желающих матчи показываются в автокинотеатрах. Так фаны пражской «Спарты» и пльзеньской «Виктории» смотрели за вчерашней игрой.
У футбола в кинотеатре под открытым небом своя атмосфера.
В Пльзени также за матчем можно было наблюдать в ресторанах.
К радости пльзеньских болельщиков «Виктория» победила в гостях 2:1.
Андрей Санталов