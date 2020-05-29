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17:21 (мск), источник: Sportmail.ru

Польский футболист разбил «Ламборгини» стоимостью 220 тысяч евро (фото)

Обошлось без жертв.

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Источник: Reuters

Польский вратарь «ПСЖ» Марчин Булка попал в аварию в окрестностях Варшавы около полуночи. 20-летний футболист был за рулем Lamborghini Huracan Evo Spyder стоимостью 220 тысяч евро, которую взял напрокат.

Во время загрузки произошла ошибка.

Булка выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Футболист не получил повреждений в аварии — сработали подушки безопасности. Водитель и пассажир во второй машине также побывали в больнице и вскоре ее покинули.

Во время загрузки произошла ошибка.

Булка с 2016 года находился в системе «Челси», а прошлым летом подписал контракт с «ПСЖ». За парижан поляк провел один матч в Лиге 1.

«Интересно, на чем он будет ездить, когда начнет играть?» — съязвил глава Федерации футбола Польши Збигнев Бонек.

Во время загрузки произошла ошибка.

Андрей Санталов

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