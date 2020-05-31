Лучшие матчи противостояния «Реал» — «Барселона» (трансляция)

Марафон будет проходить с 20 по 31 мая. Трансляции матчей будут идти каждый день в 20:00 мск.

Сегодня болельщики могут посмотреть игру «Барселона» — «Реал», прошедшую 23 апреля 2017 года. Смотреть матч можно здесь, а также в группе Телеспорта в «Одноклассниках».