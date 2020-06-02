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11:38 (мск), источник: Sportmail.ru

Футбольный вратарь отдал красивую голевую передачу (видео)

Уже не в первый раз!

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Источник: Reuters

Голкипер «РБ Лейпциг» Петер Гулачи отличился в матче с «Кельном». Венгерский вратарь забрал мяч после навесу в свою штрафную и быстрым пасом вывел нападающего Тимо Вернера один на один с голкипером соперника. Форвард реализовал момент, сделав счет 3:1.

На видео этот гол можно посмотреть с отметки 0:41.

Во время загрузки произошла ошибка.

Интересно, что для Гулачи это вторая голевая передача в сезоне — еще одну он записал в игре с «Вольфсбургом» 19 октября — тогда тоже отличился Вернер.

Две голевые передачи в этом сезоне также у вратаря «Барселоны» Марка-Андре тер Стегена. А рекордсменом является голкипер бывшего клуба Леонида Слуцкого «Витесса» Ремко Пасвеера — три голевых паса.

«РБ» Лейпциг" победил «Кельн» 4:2, для Вернера гол в игре стал 25-м в этом чемпионате Германии.

Андрей Санталов

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