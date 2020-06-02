Футбольный вратарь отдал красивую голевую передачу (видео)
Уже не в первый раз!
Уже не в первый раз!
Голкипер «РБ Лейпциг» Петер Гулачи отличился в матче с «Кельном». Венгерский вратарь забрал мяч после навесу в свою штрафную и быстрым пасом вывел нападающего Тимо Вернера один на один с голкипером соперника. Форвард реализовал момент, сделав счет 3:1.
На видео этот гол можно посмотреть с отметки 0:41.
Интересно, что для Гулачи это вторая голевая передача в сезоне — еще одну он записал в игре с «Вольфсбургом» 19 октября — тогда тоже отличился Вернер.
Две голевые передачи в этом сезоне также у вратаря «Барселоны»
«РБ» Лейпциг" победил «Кельн» 4:2, для Вернера гол в игре стал 25-м в этом чемпионате Германии.
Андрей Санталов