В Австралии телеканал разместил портрет Гитлера на регбийном матче ради шутки (фото)
Оценили не все.
Оценили не все.
Австралийский телеканал FOX Sports оказался в скандальной ситуации. Во время показа матча регбийной лиги NRL между «Мэнли» и «Кантербери» шоу «Воскресный вечер с Мэтти Джонсом» ради шутки вставило портрет Адольфа Гитлера на месте виртуальных болельщиков на трибуне.
Телезрители в соцсетях раскритиковали телекомпанию.
«Это правда? Как такое было одобрено? FOX Sports смеется над этим, как будто это шутка. Людям явно пора вспомнить уроки истории», — написал в твиттере пользователь James Israel.
«Я тоже это видел. Очень, очень нехорошо», — добавил другой юзер.
Телекомпания и ведущий шоу позже извинились за эту шутку, назвав ее «неприемлемой»
Илья Андреев