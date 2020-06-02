В Австралии телеканал разместил портрет Гитлера на регбийном матче ради шутки (фото)

Источник: Reuters

Австралийский телеканал FOX Sports оказался в скандальной ситуации. Во время показа матча регбийной лиги NRL между «Мэнли» и «Кантербери» шоу «Воскресный вечер с Мэтти Джонсом» ради шутки вставило портрет Адольфа Гитлера на месте виртуальных болельщиков на трибуне.

Телезрители в соцсетях раскритиковали телекомпанию.



«Это правда? Как такое было одобрено? FOX Sports смеется над этим, как будто это шутка. Людям явно пора вспомнить уроки истории», — написал в твиттере пользователь James Israel.