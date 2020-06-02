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14:15 (мск), источник: Sportmail.ru

В Австралии телеканал разместил портрет Гитлера на регбийном матче ради шутки (фото)

Оценили не все.

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Источник: Reuters

Австралийский телеканал FOX Sports оказался в скандальной ситуации. Во время показа матча регбийной лиги NRL между «Мэнли» и «Кантербери» шоу «Воскресный вечер с Мэтти Джонсом» ради шутки вставило портрет Адольфа Гитлера на месте виртуальных болельщиков на трибуне.

Во время загрузки произошла ошибка.

Телезрители в соцсетях раскритиковали телекомпанию.

«Это правда? Как такое было одобрено? FOX Sports смеется над этим, как будто это шутка. Людям явно пора вспомнить уроки истории», — написал в твиттере пользователь James Israel.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Я тоже это видел. Очень, очень нехорошо», — добавил другой юзер.

Телекомпания и ведущий шоу позже извинились за эту шутку, назвав ее «неприемлемой»

Илья Андреев

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