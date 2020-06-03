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13:56 (мск), источник: Sportmail.ru

Худшая домашняя команда против худшей гостевой: прогноз на матч «Вердер» — «Айнтрахт»

Вот это встреча.

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Источник: AFP 2020

Формально «Вердер» не сдвинулся с 17-го места в таблице после майских матчей, но 7 очков в последних 3 играх значительно приблизили бременцев к спасению от вылета из бундеслиги. Интересно, что эти три встречи «Вердер» отыграл на ноль — помогло возвращение вратаря Павленки.

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«Айнтрахт» удивил в выходные, переиграв на чужом поле «Вольфсбург» 2:1. Первая победа Франкфурта в последних 7 матчах позволила прыгнуть с 14-го места на 12-е и задышать чуть свободнее. У команды Хюттера репутация одной из самых веселых в Германии: забивает сама и дает это делать сопернику — но сегодня сыграем против этой тенденции.

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Сегодняшняя встреча — отложенная игра 24-го тура, так что календарь для обеих команд получается жестче, чем для их конкурентов. У «Вердера» и «Айнтрахта» за две с половиной недели это уже пятый матч — свежести футболистам должно не хватать. Поэтому предлагаем здесь заиграть не особо типичный для Германии низ: «тотал голов меньше 3 за 1,72» в БК Betcity.

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Несмотря на победу над «Вольфсбургом», «Айнтрахт» остается худшей гостевой командой лиги, правда, сегодня ему играть с худшей домашней командой лиги. Но прогресс бременцев в мае (и сам факт трех матчей на ноль) все же впечатляет больше, да и очки им нужнее. Возьмем еще так: «Вердер» не проиграет и тотал меньше 3,5 голов за 2,03" в БК Winline.

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Андрей Санталов

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