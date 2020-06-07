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17:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Роналду заработал миллиард долларов за карьеру

Новое достижение Криштиану.

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Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду первым из футболистов заработал миллиард долларов за свою карьеру, сообщает Forbes. 35-летний нападающий стал третьим действующим спортсменом, достигшим этой планки, после Тайгера Вудса и Флойда Мэйвезера.

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За период с 1 июня 2019 по 1 июня 2020 года доходы португальской суперзвезды составили 105 млн долларов до выплаты налогов. Всего за 17 лет карьеры Роналду заработал в клубах 650 млн долларов.

Криштиану — самый популярный спортсмен в соцсетях, у него больше 420 млн подписчиков в инстаграме, фэйсбуке и твиттере.

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Лионель Месси с 2005 года получил в «Барселоне» 605 млн долларов. Ожидается, что по суммарным доходам (в том числе от рекламы) аргентинец преодолеет рубеж в миллиард долларов за карьеру в следующем году.

Андрей Санталов

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