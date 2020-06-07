Роналду заработал миллиард долларов за карьеру

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду первым из футболистов заработал миллиард долларов за свою карьеру, сообщает Forbes. 35-летний нападающий стал третьим действующим спортсменом, достигшим этой планки, после Тайгера Вудса и Флойда Мэйвезера.

За период с 1 июня 2019 по 1 июня 2020 года доходы португальской суперзвезды составили 105 млн долларов до выплаты налогов. Всего за 17 лет карьеры Роналду заработал в клубах 650 млн долларов.



Криштиану — самый популярный спортсмен в соцсетях, у него больше 420 млн подписчиков в инстаграме, фэйсбуке и твиттере.