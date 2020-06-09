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15:01 (мск), источник: Sportmail.ru

«Иранский Месси» подружился с белкой на карантине (видео)

Милота дня.

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Источник: Reuters

Знаменитый иранский вундеркинд Арат Хоссейни (у 6-летнего мальчика больше 4 млн подписчиков в инстаграме) не скучает во время карантина в Ливерпуле. Арат подружился с местной белкой и теперь кормит ее орехами.

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Маленькое животное уже смело заходит домой к мальчику за едой.

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Из-за карантина Арат не может тренироваться на поле, поэтому по 2−3 часа занимается в квартире.

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Отец Арата Хоссейни регулярно обновляет инстаграм сына видео с оригинальными тренировками. Мальчик уже заслужил похвалы от своего кумира Лионеля Месси и от Новака Джоковича.

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Хоссейни-старший и его сын переехали в Англию в ноябре 2019-го. На Арата уже обратили внимание скауты академии «Ливерпуля».

Андрей Санталов

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