«Иранский Месси» подружился с белкой на карантине (видео)
Милота дня.
Милота дня.
Знаменитый иранский вундеркинд Арат Хоссейни (у 6-летнего мальчика больше 4 млн подписчиков в инстаграме) не скучает во время карантина в Ливерпуле. Арат подружился с местной белкой и теперь кормит ее орехами.
Маленькое животное уже смело заходит домой к мальчику за едой.
Отец Арата Хоссейни регулярно обновляет инстаграм сына видео с оригинальными тренировками. Мальчик уже заслужил похвалы от своего кумира Лионеля Месси и от Новака Джоковича.
Андрей Санталов