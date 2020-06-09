В Сирии болельщики собрались на крыше дома, чтобы посмотреть матч (видео)
И коронавирус не помеха.
И коронавирус не помеха.
В Сирии власти страны разрешили проведение футбольных матчей — с обязательным тестированием игроков, общественной дистанции для участников встречи на стадионе и масках для запасных футболистов. Сами игры должны проходить без зрителей на трибунах.
Но болельщики «Аль-Иттихада» из Алеппо нашли выход из положения. Чтобы посмотреть матч своей команды, они забрались на крышу соседнего со стадионом здания. Форвард Мохаммед
За время пандемии коронавируса в Сирии было зафиксировано 144 случая заражения и 6 умерших от этого вируса.
Андрей Санталов