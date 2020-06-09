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18:00 (мск), источник: Sportmail.ru

В Сирии болельщики собрались на крыше дома, чтобы посмотреть матч (видео)

И коронавирус не помеха.

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Источник: Reuters

В Сирии власти страны разрешили проведение футбольных матчей — с обязательным тестированием игроков, общественной дистанции для участников встречи на стадионе и масках для запасных футболистов. Сами игры должны проходить без зрителей на трибунах.

Но болельщики «Аль-Иттихада» из Алеппо нашли выход из положения. Чтобы посмотреть матч своей команды, они забрались на крышу соседнего со стадионом здания. Форвард Мохаммед Аль-Ахмад, забивший гол за «Аль-Иттихад», побежал за ворота в сторону фанов, чтобы отпраздновать с ними такое событие.

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За время пандемии коронавируса в Сирии было зафиксировано 144 случая заражения и 6 умерших от этого вируса.

Андрей Санталов

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