В Сирии болельщики собрались на крыше дома, чтобы посмотреть матч (видео)

В Сирии власти страны разрешили проведение футбольных матчей — с обязательным тестированием игроков, общественной дистанции для участников встречи на стадионе и масках для запасных футболистов. Сами игры должны проходить без зрителей на трибунах.



Но болельщики «Аль-Иттихада» из Алеппо нашли выход из положения. Чтобы посмотреть матч своей команды, они забрались на крышу соседнего со стадионом здания. Форвард Мохаммед Аль-Ахмад, забивший гол за «Аль-Иттихад», побежал за ворота в сторону фанов, чтобы отпраздновать с ними такое событие.