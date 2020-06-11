В чемпионате Польши забили курьезный автогол (видео)
И такое бывает.
И такое бывает.
Исход матча «Лехия» — «Краковия» решил курьезный автогол. На второй тайм хозяева вышли, уступая в счете 0:1, но быстро его сравняли уже на 46-й минуте. Однако уже через 5 минут сначала один игрок «Лехии» не прервал прострел, а затем защитник Марио Малоча срезал мяч в свои ворота. К такому двойному подправлению вратарь Душан Кучак явно не был готов.
От такого удара хозяева поля уже не оправились. В конце матча «Краковия» забила еще один гол и победила 3:1. Так команда из Кракова прервала серию из 6 поражений подряд и поднялась на 5-е место в чемпионате Польши.
Андрей Санталов