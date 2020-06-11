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16:23 (мск), источник: Sportmail.ru

В чемпионате Польши забили курьезный автогол (видео)

И такое бывает.

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Источник: Reuters

Исход матча «Лехия» — «Краковия» решил курьезный автогол. На второй тайм хозяева вышли, уступая в счете 0:1, но быстро его сравняли уже на 46-й минуте. Однако уже через 5 минут сначала один игрок «Лехии» не прервал прострел, а затем защитник Марио Малоча срезал мяч в свои ворота. К такому двойному подправлению вратарь Душан Кучак явно не был готов.

Во время загрузки произошла ошибка.

От такого удара хозяева поля уже не оправились. В конце матча «Краковия» забила еще один гол и победила 3:1. Так команда из Кракова прервала серию из 6 поражений подряд и поднялась на 5-е место в чемпионате Польши.

Андрей Санталов

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