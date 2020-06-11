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16:40 (мск), источник: Sportmail.ru

Болельщик арендовал автовышку, чтобы посмотреть матч вживую (фото)

Вот это верность клубу.

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Болельщик польского клуба «Шленск» проявил находчивость, чтобы увидеть матч любимой команды. Несмотря на то, что зрителей на стадионы в Польше начнут пускать только с 19 июня, но все равно отправился на выезд в Плоцк, где арендовал автовышку с люлькой, чтобы вживую посмотреть матч с «Вислой».

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«Шленск» позже разыскал этого болельщика, оказалось, что Томаш давно переживает за эту команду и продолжает ездить вслед за ней даже в посткарантинные времена. Клуб сообщил, что наградит своего болельщика за такую верность.

«Шленск» победил «Вислу» Плоцк 2:1, забив победный гол на 86-й минуте.

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Андрей Санталов

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