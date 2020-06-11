Болельщик арендовал автовышку, чтобы посмотреть матч вживую (фото)

Болельщик польского клуба «Шленск» проявил находчивость, чтобы увидеть матч любимой команды. Несмотря на то, что зрителей на стадионы в Польше начнут пускать только с 19 июня, но все равно отправился на выезд в Плоцк, где арендовал автовышку с люлькой, чтобы вживую посмотреть матч с «Вислой».