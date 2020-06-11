Болельщик арендовал автовышку, чтобы посмотреть матч вживую (фото)
Вот это верность клубу.
Вот это верность клубу.
Болельщик польского клуба «Шленск» проявил находчивость, чтобы увидеть матч любимой команды. Несмотря на то, что зрителей на стадионы в Польше начнут пускать только с 19 июня, но все равно отправился на выезд в Плоцк, где арендовал автовышку с люлькой, чтобы вживую посмотреть матч с «Вислой».
«Шленск» позже разыскал этого болельщика, оказалось, что Томаш давно переживает за эту команду и продолжает ездить вслед за ней даже в посткарантинные времена. Клуб сообщил, что наградит своего болельщика за такую верность.
«Шленск» победил «Вислу» Плоцк 2:1, забив победный гол на 86-й минуте.
Андрей Санталов