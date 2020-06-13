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21:53 (мск), источник: Sportmail.ru

«Наполи» и «Интер» играют в полуфинале Кубка Италии (трансляция)

В субботу 13 июня проходит ответный матч ½ финала Кубка Италии между «Наполи» и «Интером».

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Первая игра этого противостояния состоялась 12 февраля и завершилась победой «Наполи» со счетом 1:0.

Начало трансляции — 22:00 мск.

Во время загрузки произошла ошибка.

Накануне определился первый финалист Кубка Италии, им стал туринский «Ювентус», по сумме двух встреч одолевший «Милан». Финал турнира пройдет в среду 17 июня.

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