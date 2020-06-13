«Наполи» и «Интер» играют в полуфинале Кубка Италии (трансляция)
В субботу 13 июня проходит ответный матч ½ финала Кубка Италии между «Наполи» и «Интером».
В субботу 13 июня проходит ответный матч ½ финала Кубка Италии между «Наполи» и «Интером».
Первая игра этого противостояния состоялась 12 февраля и завершилась победой «Наполи» со счетом 1:0.
Начало трансляции — 22:00 мск.
Накануне определился первый финалист Кубка Италии, им стал туринский «Ювентус», по сумме двух встреч одолевший «Милан». Финал турнира пройдет в среду 17 июня.