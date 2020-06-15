Российский форвард покоряет Южную Корею: два классных гола Ильюченко (видео)
Звезда чемпионата.
Звезда чемпионата.
Нападающий южнокорейского клуба «Пхохан Стилерс» Станислав Ильюченко продолжает напоминать о себе. 29-летний форвард организовал все 4 гола в ворота «Санчжу Санму»: сам забил два гола и отдал две передачи — в итоге победа 4:2.
Первый гол Ильюченко получился особенно эффектным. Он оторвался от защитников и технично обработал мяч пяткой дальний вынос вратаря, после чего пробил в ближний угол.
Второй мяч Ильюченко тоже хорош, форвард принял непростую передачу и быстро пробил в падении из пределов штрафной.
Теперь у Ильюченко 5 голов и 3 передачи в 6 матчах чемпионата Южной Кореи, он второй бомбардир лиги, уступает только бразильцу Жуниору Негао (7 голов).
Ильюченко родился в России, в 5 лет вместе с родителями переехал в Германию. До трансфера в Южную Корею он играл за «Оснабрюк» и «Дуйсбург» во второй бундеслиге.
Андрей Санталов