«Байер» оригинально поздравил «Баварию» с чемпионством (видео)
Твит недели.
Твит недели.
«Бавария», победив «Вердер», в восьмой раз подряд стала чемпионом Германии. Твиттер «Байера» показал забавный ролик с поздравлениями соперника. Сотрудник леверкузенского клуба пытается подобрать нужные слова, но у него не получается.
«Вау, 8-е чемп…
Поздравления с…
Серьезно? Еще одно…
Хорошая работа…».
Твит с оригинальным роликом «Байера» собрал более 1,2 млн просмотров. Леверкузенский клуб в этом сезоне продолжает борьбу за попадание в Лигу чемпионов.
Андрей Санталов