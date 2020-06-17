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18:33 (мск), источник: Sportmail.ru

«Байер» оригинально поздравил «Баварию» с чемпионством (видео)

Твит недели.

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Источник: AFP 2020

«Бавария», победив «Вердер», в восьмой раз подряд стала чемпионом Германии. Твиттер «Байера» показал забавный ролик с поздравлениями соперника. Сотрудник леверкузенского клуба пытается подобрать нужные слова, но у него не получается.

«Вау, 8-е чемп…

Поздравления с…

Серьезно? Еще одно…

Хорошая работа…».

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Твит с оригинальным роликом «Байера» собрал более 1,2 млн просмотров. Леверкузенский клуб в этом сезоне продолжает борьбу за попадание в Лигу чемпионов.

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