«Байер» оригинально поздравил «Баварию» с чемпионством (видео)

«Бавария», победив «Вердер», в восьмой раз подряд стала чемпионом Германии. Твиттер «Байера» показал забавный ролик с поздравлениями соперника. Сотрудник леверкузенского клуба пытается подобрать нужные слова, но у него не получается.



«Вау, 8-е чемп…



Поздравления с…



Серьезно? Еще одно…



Хорошая работа…».