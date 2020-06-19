Текущие события
Футбол. Зарубежный
17:00
Славия М
Смолевичи
Футбол. Премьер-лига
18:00
Крылья Советов
Ахмат
Футбол. Зарубежный
19:00
Слуцк
Неман
Футбол. Премьер-лига
20:00
Сочи
Ростов
Футбол. Зарубежный
20:00
Норвич
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
20:30
Гранада
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
20:30
Мальорка
Леганес
Футбол. Зарубежный
22:15
Тоттенхэм Хотспур
Манчестер Юнайтед
Футбол. Зарубежный
23:00
Севилья
Барселона
Все события
Фоторепортажи
10Тот самый матч: Франция — Россия — 2:3
12Испанский футбол вернулся! Севильское дерби сыграли без зрителей
13:12 (мск), источник: Sportmail.ru

Сестра Роналду раскритиковала Сарри за поражение в финале Кубка Италии

Вступилась за брата.

Наверх

Элма Авейру, сестра Криштиану Роналду, заявила, что в поражении «Ювентуса» в финале Кубка Италии от «Наполи» виновата тактика, выбранная главным тренером туринцев Маурицио Сарри.

«Что еще ты мог сделать? Что есть, то есть, поэтому мой дорогой Криштиану не может творить чудеса в одиночку. И я все равно не понимаю, как ты можешь играть при такой тактике. Не вешай нос, мой король!» — написала сестра Роналду в своем инстаграме.

Во время загрузки произошла ошибка.

Криштиану второй год подряд остался без Кубка Италии.

Сам Сарри после матча отметил, что Роналду, как и остальным футболистам команды, не хватает резкости, чтобы показывать свою лучшую игру.

У Криштиану две сестры — Катя и Элма, они часто защищают брата. В ноябре Сарри заменил Роналду в матче с «Миланом», сказав, что у португальца проблемы с коленом. Криштиану вскоре после этого забил за сборную Португалию, и Катя Авейру тогда написала, подразумевая Сарри: «Не конфликтуй с Криштиану».

Во время загрузки произошла ошибка.

Она же поддержала брата после шутки Вирджила ван Дейка. Голландец во время вручения «Золотого мяча» на вопрос об отсутствующем на церемонии Роналду спросил: а что, тот тоже был в соперниках?

«Дорогой Вирджил, даже в наименее успешный отрезок своей карьеры, Криштиану выиграл больше титулов, чем ты. Вот так-то», — заявила тогда сестра Роналду.

Андрей Санталов

Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Чемпионат России возобновляется после коронавирусной паузы
Чудо в Мадриде: Асенсио не играл год, но забил первым касанием
Тедеско: Я видел призрак Тарасовки, он пожал мне руку
ISU не пошел на поправки. Загитова и Туктамышева снова в игре
Фото российской гимнастки в нижнем белье взволновали фанатов
Лодыгин рассказал о драке с Дзюбой в раздевалке «Зенита»
Футболист «Спартака»: Чувствую в крови африканское наследие
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь