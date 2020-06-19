Сестра Роналду раскритиковала Сарри за поражение в финале Кубка Италии
Вступилась за брата.
Вступилась за брата.
Элма Авейру, сестра Криштиану Роналду, заявила, что в поражении «Ювентуса» в финале Кубка Италии от «Наполи» виновата тактика, выбранная главным тренером туринцев Маурицио Сарри.
«Что еще ты мог сделать? Что есть, то есть, поэтому мой дорогой Криштиану не может творить чудеса в одиночку. И я все равно не понимаю, как ты можешь играть при такой тактике. Не вешай нос, мой король!» — написала сестра Роналду в своем инстаграме.
Криштиану второй год подряд остался без Кубка Италии.
Сам Сарри после матча отметил, что Роналду, как и остальным футболистам команды, не хватает резкости, чтобы показывать свою лучшую игру.
У Криштиану две сестры — Катя и Элма, они часто защищают брата. В ноябре Сарри заменил Роналду в матче с «Миланом», сказав, что у португальца проблемы с коленом. Криштиану вскоре после этого забил за сборную Португалию, и Катя Авейру тогда написала, подразумевая Сарри: «Не конфликтуй с Криштиану».
Она же поддержала брата после шутки Вирджила ван Дейка. Голландец во время вручения «Золотого мяча» на вопрос об отсутствующем на церемонии Роналду спросил: а что, тот тоже был в соперниках?
«Дорогой Вирджил, даже в наименее успешный отрезок своей карьеры, Криштиану выиграл больше титулов, чем ты. Вот так-то», — заявила тогда сестра Роналду.
Андрей Санталов