34 года назад Марадона забил гол века (видео)

22 июня 1986 года сборная Аргентины встречалась с Англией в ¼ финала чемпионата мира в Мексике. В этом матче Диего Марадоны забил два своих самых знаменитых голах. Сначала он переправил мяч в ворота англичан рукой — после игры Марадона сказал, что забил рукой Бога.



А вскоре после этого главная звезда аргентинской сборной пробежал с мячом с центра поля до чужих ворот, обыграв по пути 4 полевых футболистов и голкипера Питер Шилтона. Этот гол позже назвали «голом века».