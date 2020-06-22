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17:28 (мск), источник: Sportmail.ru

34 года назад Марадона забил гол века (видео)

Обыграл 4 игроков и вратаря.

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Источник: Reuters

22 июня 1986 года сборная Аргентины встречалась с Англией в ¼ финала чемпионата мира в Мексике. В этом матче Диего Марадоны забил два своих самых знаменитых голах. Сначала он переправил мяч в ворота англичан рукой — после игры Марадона сказал, что забил рукой Бога.

А вскоре после этого главная звезда аргентинской сборной пробежал с мячом с центра поля до чужих ворот, обыграв по пути 4 полевых футболистов и голкипера Питер Шилтона. Этот гол позже назвали «голом века».

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Аргентина в итоге выиграла 2:1 (единственный гол за Англию забил Гари Линекер) и позже во второй раз стала чемпионом мира.

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Интересно, что Лионелю Месси в 19 лет удалось забить гол, похожий на гол Марадоны. В матче против «Хетафе» Лео так же ушел от двух соперников в центре поля, вошел с мячом в штрафную и на замахе убрал вратаря.

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Андрей Санталов

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