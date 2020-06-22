«Торино» обвинили в расизме за фото с чернокожим игроком, вставшим на колено перед белым
Неудачный кадр.
Неудачный кадр.
«Торино» разместил в твиттере фотографию, которая подверглась резкой критике
Фотографии со спортсменами, встающими на одно колено в знак протеста против насилия по отношению к чернокожим людям, размещают многие спортивные команды в разных странах. Но в этой картинке пользователи твиттера усмотрели расизм и раскритиковали выбор редактора соцсетей «Торино».
«Это худшее фото, которое вы только могли использовать», — написал юзер с никнеймом Top Boy.
«Я итальянский болельщик, но нашей стране надо лучше бороться с расизмом. Этот безответственная и оскорбительная фотография. Удалите ее как можно скорее и извинитесь», — написал другой пользователь твиттера.
В инстаграме «Торино» Белотти не попал в кадр фотографии.
Ранее «Торино» разместил в твиттере фото с тренировки, где все футболисты команды встали на колено.
Андрей Санталов