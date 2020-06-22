«Торино» обвинили в расизме за фото с чернокожим игроком, вставшим на колено перед белым

«Торино» разместил в твиттере фотографию, которая подверглась резкой критике интернет-пользователей. Туринцы сыграли вничью с «Пармой» 1:1, у хозяев поля отличился Николя Нкулу. Камерунец отпраздновал гол, встав на колено. Ведущий соцсети «Торино» отправил в твиттер фото с Нкулу с хэштегом BlackLivesMatter, при этом в кадре над чернокожим игроком возвышается Андреа Белотти.

Фотографии со спортсменами, встающими на одно колено в знак протеста против насилия по отношению к чернокожим людям, размещают многие спортивные команды в разных странах. Но в этой картинке пользователи твиттера усмотрели расизм и раскритиковали выбор редактора соцсетей «Торино».



«Это худшее фото, которое вы только могли использовать», — написал юзер с никнеймом Top Boy.



«Я итальянский болельщик, но нашей стране надо лучше бороться с расизмом. Этот безответственная и оскорбительная фотография. Удалите ее как можно скорее и извинитесь», — написал другой пользователь твиттера.



В инстаграме «Торино» Белотти не попал в кадр фотографии.