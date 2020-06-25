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17:25 (мск), источник: Sportmail.ru

19-летний защитник ударом через себя забил гол в добавленное время (видео)

Красота.

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Источник: Reuters

Драматичную развязку увидели зрители финала Кубка Сербии. На 6-й добавленной минуте к матчу защитник «Партизана» Страхиня Павлович пришел в чужую штрафную на угловой и ударом через себя забил «Войводине». Так 19-летний игрок спас свою команду от поражения в основное время — счет стал 2:2.

Во время загрузки произошла ошибка.

В серии послематчевых пенальти победу все-таки одержала «Войводина» и во второй раз в своей истории выиграла Кубок Сербии.

Во время загрузки произошла ошибка.

В зимнее трансферное окно «Партизан» договорился с «Монако» о продаже Павловича. В первой половине этого года защитник играл за сербский клуб на правах аренды.

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