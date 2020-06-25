19-летний защитник ударом через себя забил гол в добавленное время (видео)
Красота.
Красота.
Драматичную развязку увидели зрители финала Кубка Сербии. На 6-й добавленной минуте к матчу защитник «Партизана» Страхиня Павлович пришел в чужую штрафную на угловой и ударом через себя забил «Войводине». Так 19-летний игрок спас свою команду от поражения в основное время — счет стал 2:2.
В серии послематчевых пенальти победу
В зимнее трансферное окно «Партизан» договорился с «Монако» о продаже Павловича. В первой половине этого года защитник играл за сербский клуб на правах аренды.
Андрей Санталов