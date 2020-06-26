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11:39 (мск), источник: Sportmail.ru

Английский телеканал поздравил «Ливерпуль» с чемпионством смешным видео

Беги, Гари Невилл, беги.

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Источник: AFP 2020

«Ливерпуль» впервые стал чемпионом Англии за 30 лет, и теперь болельщики мерсисайдцев могут подшучивать в ответ над фанами «Манчестер Юнайтед».

Известный эксперт Гари Невилл, в прошлом защитник «Юнайтед», как-то сказал в этом сезоне, что если «Ливерпуль» станет первым, то ему придется улететь в Папуа — Новую Гвинею. Английский канал Sky Sports снял забавный ролик на эту тему.

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Больше всех разыскать Невилла старался его постоянный партнер по эфиру Джейми Каррагер, игравший в прошлом за «Ливерпуль».

Сам Невилл ограничился хлопающим смайликом в адрес «Ливерпуля».

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Андрей Санталов

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