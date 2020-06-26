Английский телеканал поздравил «Ливерпуль» с чемпионством смешным видео

«Ливерпуль» впервые стал чемпионом Англии за 30 лет, и теперь болельщики мерсисайдцев могут подшучивать в ответ над фанами «Манчестер Юнайтед».



Известный эксперт Гари Невилл, в прошлом защитник «Юнайтед», как-то сказал в этом сезоне, что если «Ливерпуль» станет первым, то ему придется улететь в Папуа — Новую Гвинею. Английский канал Sky Sports снял забавный ролик на эту тему.