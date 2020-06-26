Английский телеканал поздравил «Ливерпуль» с чемпионством смешным видео
Беги, Гари Невилл, беги.
Беги, Гари Невилл, беги.
«Ливерпуль» впервые стал чемпионом Англии за 30 лет, и теперь болельщики мерсисайдцев могут подшучивать в ответ над фанами «Манчестер Юнайтед».
Известный эксперт Гари Невилл, в прошлом защитник «Юнайтед»,
Больше всех разыскать Невилла старался его постоянный партнер по эфиру Джейми Каррагер, игравший в прошлом за «Ливерпуль».
Сам Невилл ограничился хлопающим смайликом в адрес «Ливерпуля».
Андрей Санталов