Футболист посмеялся над собой после автогола (видео)

Полузащитник «Аталанты» Мартен де Рон с юмором отнесся к оскорблениям в свой адрес после автогола в матче с «Лацио». Голландец забил мяч в свои ворота на 5-й минуте, но в итоге его команда победила 3:2.



Де Рон выложил в своих соцсетях ролик, в начале которого появляются оскорбительные твиты болельщиков «Аталанты». После этого показывается автогол де Рона и звучит популярная заставка из сериала «Умерь свой энтузиазм», которая часто используется в мемах.



«Бывают такие дни», в главных ролях Мартен де Рон", — подписал футболист ролик в твиттере.



https://twitter.com/Dirono/status/1276050673767940099



В этом сезоне де Рон провел в серии А 24 матчах, на его счету один гол и 5 передач.



Андрей Санталов.