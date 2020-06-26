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17:49 (мск), источник: Sportmail.ru

Футболист посмеялся над собой после автогола (видео)

Самоирония — великая вещь.

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Источник: AFP 2020

Полузащитник «Аталанты» Мартен де Рон с юмором отнесся к оскорблениям в свой адрес после автогола в матче с «Лацио». Голландец забил мяч в свои ворота на 5-й минуте, но в итоге его команда победила 3:2.

Де Рон выложил в своих соцсетях ролик, в начале которого появляются оскорбительные твиты болельщиков «Аталанты». После этого показывается автогол де Рона и звучит популярная заставка из сериала «Умерь свой энтузиазм», которая часто используется в мемах.

«Бывают такие дни», в главных ролях Мартен де Рон", — подписал футболист ролик в твиттере.

https://twitter.com/Dirono/status/1276050673767940099

В этом сезоне де Рон провел в серии А 24 матчах, на его счету один гол и 5 передач.

Андрей Санталов.

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