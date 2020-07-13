Судья пробежал полполя быстрее защитников, возвращающихся в оборону (видео)
Эпизод, который стал мемом.
Эпизод, который стал мемом.
Забавный случай произошел в матче чемпионата Швейцарии «Тун» — «Ксамакс». На 90й минуте матча игрок хозяев Грегори Карлен вышел один на один и и переиграл вратаря.
Интересно, что главный судья матча Урс Шнидер сделал такой впечатляющий рывок от центральной линии, что обогнал сразу троих футболистов «Ксамакса», неспешно возвращающихся в оборону.
Этот момент стал популярен в интернете, один из пользователей твиттера предложил «Ксамаксу» включить заявить арбитра Шнидера в команду в качестве футболиста.
«Тун» победил в этом матче 3:0 и поднялся на 8-ю строчку, «Ксамакс» замыкает турнирную таблицу.
Андрей Санталов