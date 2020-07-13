Судья пробежал полполя быстрее защитников, возвращающихся в оборону (видео)

Забавный случай произошел в матче чемпионата Швейцарии «Тун» — «Ксамакс». На 90й минуте матча игрок хозяев Грегори Карлен вышел один на один и и переиграл вратаря.



Интересно, что главный судья матча Урс Шнидер сделал такой впечатляющий рывок от центральной линии, что обогнал сразу троих футболистов «Ксамакса», неспешно возвращающихся в оборону.