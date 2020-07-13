Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Алавес
Хетафе
Футбол. Зарубежный
20:30
Вильярреал
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
22:00
Манчестер Юнайтед
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
22:45
Интер
Торино
Футбол. Зарубежный
23:00
Гранада
Реал
Футбол. Зарубежный
12.07
Севилья
Мальорка
20
Все события
Фоторепортажи
7«Рубин» проиграл «Локомотиву» в матче РПЛ
9Победа Петра Яна и другие бои UFC 251
17:35 (мск), источник: Sportmail.ru

Судья пробежал полполя быстрее защитников, возвращающихся в оборону (видео)

Эпизод, который стал мемом.

Наверх
Источник: Reuters

Забавный случай произошел в матче чемпионата Швейцарии «Тун» — «Ксамакс». На 90й минуте матча игрок хозяев Грегори Карлен вышел один на один и и переиграл вратаря.

Интересно, что главный судья матча Урс Шнидер сделал такой впечатляющий рывок от центральной линии, что обогнал сразу троих футболистов «Ксамакса», неспешно возвращающихся в оборону.

Во время загрузки произошла ошибка.

Этот момент стал популярен в интернете, один из пользователей твиттера предложил «Ксамаксу» включить заявить арбитра Шнидера в команду в качестве футболиста.

«Тун» победил в этом матче 3:0 и поднялся на 8-ю строчку, «Ксамакс» замыкает турнирную таблицу.

Андрей Санталов

Осечки «Локомотива» и ЦСКА усилили интригу в борьбе за ЛЧ
Член РФС: Кикнадзе и Карпина могут отстранить от футбола
Назначена бригада арбитров на игру между «Локомотивом» и ЦСКА
Легионер «Краснодара» признался, что Россия его не удивила
Глава российской легкой атлетики ушел в отставку
Александр Емельяненко заявил, что не планирует выступать в UFC
Боец ММА умер в 30 лет
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь